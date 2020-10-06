تطوير قسم العمليات والمناظير بمستشفى أسيوط العام

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن الانتهاء من تطوير قسم العمليات بالمستشفى العام وامداده بأحدث الأجهزة الطبية لتأهيله لإجراء كافة عمليات النساء والتوليد، في إطار إهتمام الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة بتطوير المنظومة الصحية وإمدادها بأحدث الأجهزة طبقا للموصفات القياسية وخاصة في مستشفيات صعيد مصر التي شهدت خدمة متميزة لجميع المترددين.

وأوضح غوكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن القسم يستقبل جميع العمليات الصغرى وعمليات الولادة الطبيعية والقيصرية وعمليات الغرزة الرحمية لحالات الإجهاض المتكرر وعمليات التفريغ والكحت وإستئصال الأكياس بالمبيض وعمليات تصليح جدار المهبل ورفع الرحم، مضيفًا أن المديرية افتتحت وحدة المناظير بالمستشفى لإجراء كافة المناظير التشخيصية والعلاجية

كان الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أعلن عن دعم المحافظة لمستشفى القوصية المركزي، بوحدة سمعيات قيمتها ٥ ملايين جنيه من صندوق تحسين الخدمة بالمحافظة كما جرى تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغنايم بأسيوط وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية وإعادة افتتاحه وإنشاء قسم كامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة متوفر فيه جميع الأجهزة والتجهيزات اللازمة لإعادة تاهيل حالاتهم.