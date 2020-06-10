وكيل "صحة أسيوط" يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة سير العمل

فاجأ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط مستشفى حميات اسيوط بجولة تفقدية يرافقه الدكتور محمد المصطفى حميدة مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، مساء اليوم.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية ومتابعة المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وكذا التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية ومدى توافرها.

يأتى ذلك في إطار تنفيذً قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال وغرف الفحص والصيدليات ومخزن الأدوية المستخدمة في العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وجرى التأكد من توافرها لسد احتياجات المستشفى.

ومن جانب آخر فحص وكيل الوزارة دفاتر المستهلك والمنصرف من الأدوية والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وشدد "زين الدين " خلال لقاءة بالفريق الطبي ومقدمى الخدمة على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية بالمستشفى لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفي حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات.