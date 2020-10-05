إنشاء وحدة للسمعيات بمستشفى القوصية وتطوير قسم العلاج الطبيعي بالغنايم

أعلن الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن دعم المحافظة لمستشفى القوصية المركزي، بوحدة سمعيات قيمتها ٥ ملايين جنيه من صندوق تحسين الخدمة بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة دعم وتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للإكتشاف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الوحدة تتكون من أربعة أجزاء هي "الكابينة وجهاز قياس السمع وجهاز قياس ضغط الأذن وجهاز قياس إشارات المخ للسمع" وأضاف ان الوحدة تقدم الخدمات للأطفال المحالين من الوحدات الصحية القائمة على عملية فحص الأطفال حديثي الولادة والتي يبلغ عددها ( ٤١ ) وحدة صحية على مستوى المحافظة.

من جهة أخرى، أشار وكيل الوزارة إلى تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغنايم بأسيوط وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية وإعادة افتتاحه وإنشاء قسم كامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة متوفر فيه جميع الأجهزة والتجهيزات اللازمة لإعادة تاهيل حالاتهم.

ولفت إلى أن القسم يوفر خدمات التشخيص وإعادة التقييم والتأهيل والعلاج للمرضى الذين يعانون من آلام واعتلال فى الجهاز العضلي الحركي والجهاز العصبي، وإلتهابات المفاصل (آلام الظهر ، آلام الرقبة ، آلام الركبة) ، فضلا عن تأهيل مرضى عمليات العظام والكسور حيث يتم فحص وتقييم المريض من قبل أخصائى العلاج الطبيعى وتحديد خطة علاجية تتناسب مع كل حالة بالإضافة إلى تقديم خدمة علاجية وتأهيلية لمرضى الشلل النصفى والجلطات الدماغية والشلل الرعاش والتهاب العصب السابع وغيرها من الأمراض العصبية المرتبطة بالجهاز العصبى والطرفى لافتا إلى توفير الوسائل اللازمة والأجهزة المساعدة لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب التمارين العلاجية حيث تم تجهيز القسم باحدث الأجهزة العلاجية والرياضية للوصول إلى إعادة المريض إلى النشاط اليومى والوظائف اليومية .

ومن جانبها أشارت الدكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية صحة أسيوط إلى أن القسم يوفر خدمات تأهيلية وعلاجية لمرضى الأطفال ورفع مستوى الإعتماد الذاتى لديهم عن طريق تحسين أدائهم الوظيفى حيث تستقبل الوحدة أغلب حالات الأطفال مثل الشلل الدماغي ، تأخر فى النمو ، التشوهات الخلقية ، متلازمة داون ، وجميع انواع الشلل وكذلك حالات العظام والكسور .