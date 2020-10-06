"الأورمان": توصيل مياه الشرب وإعادة تأهيل أسقف 250 منزلًا بالأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نفذت مشروع توصيل مياه الشرب لعدد 250 منزلًا، إلى جانب إعادة تأهيل الأسقف للأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة الأقصر، ضمن مبادرة "سكن كريم"

وأكد شعبان، في بيان له، اليوم، أن مبادرة "سكن كريم" جاءت في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية سكن كريم.

وأوضح أن المنازل التي تم تعريشها كانت أسقفها متهالكة تمامًا أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة، بالإضافة إلى وصلات مياه الشرب النظيفة، وذلك بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم توفير مسكن مناسب في بناءه وفي تجهيزه وفي احتوائه على مستلزمات الحياة من مياه شرب نقية.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن القرى التي استفادت من المبادرة هي قرى "الأقالتة والضبعية والمريس مركز القرنة، وقريتي الحميدات شرق والدير مركز إسنا، وقرية الرزيقات مركز أرمنت، وقرية نجع الطود، مركز الطود" وجرى توصيل مياه الشرب النقية لقريتي نجوع القرنة وقامولا وقرى كيمان المطاعنة والنجوع قبلي والحلة والحليلة وتوماس والعرب مركز إسنا، وقرية منشاة العماري مركز الأقصر.

يذكر أن ماتم تنفيذه ضمن مبادرة "سكن كريم" توصيل مياه لعدد 4223 منزل، وتعريش أسقف لعدد 1266 منزل بالقرى الأكثر احتياجًا في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بتكلفة إجمالية 34 مليون و745 ألف جنيه.