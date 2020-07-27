الأورمان تستعد لذبح أضاحيها بـ3 مجازر الأقصر

واصلت جمعية الأورمان استعدادتها لذبح أضاحيها بمحافظة الأقصر داخل 3 مجازر معتمدة من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الطب البيطري، حيث سيتم الذبح في أول وثاني أيام العيد في مجزر الجبيل بالأقصر، وثالث يوم العيد بمجزر الدير بإسنا، ورابع يوم العيد بمجزر أرمنت بمركز أرمنت.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 30 عجلًا بلديًا سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأوضح شعبان أن عملية الذبح ستبدأ عقب صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن عملية التوزيع ستشمل 24 قرية بمختلف مراكز محافظة الأقصر عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث يشمل التوزيع قرى الحميدات شرق والنواصر والدبابية والدير والمزناب والحليلة والعضايمة مركز إسنا، وقرى المحاميد وساحل الجرف والرزيقات بحرى والمراعزة الشرقية والشيخ فراج مركز أرمنت، وقرى نجع الطويل ونجع خميس ونجع علوان والفتاتيح والندافين مركز الطود، وقرى الأقالتة وقمولا والمريس مركز القرنة، وقرى العوامية والزناقطة والصوالحة، مركز الأقصر، وقرية الصعايدة مركز الزينية بمحافظة الأقصر.

يُذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا، لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المُضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها.