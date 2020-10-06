جامعة أسيوط تحصد جائزتي الدولة التشجيعية في "التكنولوجيا والزراعة"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2019، بعد إعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية عن أسماء الفائزين بالجوائز.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الدكتور هاني ناصر عبد الحكيم، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية كما فاز الدكتور أحمد محمد عاطف، المدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة بالجامعة، بجازة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية.

وتقدم الدكتور طارق الجمال بالتهنئة إلى الفائزين متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد ولكل أبناء الجامعة دوام التقدم والتميز في مختلف المجالات .

يذكر أن الدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم المشتاوى الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، فاز بجائزة أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة المدنية والمعمارية والمشروعات الصناعية.