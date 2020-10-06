محافظ مطروح: افتتاح مدرسة "فوكة" للتعليم الأساسى بتكلفة 7 ملايين جنيه

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال هيئة الأبنية التعليمية لتطوير وإنشاء عدد من المدارس لتقليل الكثافة الطلابية واستيعاب مزيد من الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال المهندس حسن سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، في تصريح له اليوم، إن الهيئة بصدد افتتاح مدرسة "فوكة" للتعليم الأساسى قبل بدء العام الدراسى الجديد، وجرى إنشائها بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه وتضم 23 فصلًا، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمعامل ودورات المياه وغيرها، ضمن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة".

ووجه محافظ مطروح إلى تطوير واجهة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بمدينة مرسى مطروح لتكون جمالية وحضارية، مشيدا بجهود فرع الأبنية بمطروح والجهات المشاركة فى دهان وتجميل العمارة السكنية المواجهة للمدرسة .

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم على متابعة جميع المدارس من خلال الجولات الميدانية لفريق الأتوبيس الطائر بقيادة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بالمديرية للوقوف على الإستعدادات النهائية لبداية العام الدراسى الجديد، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للوقوف على الاستعدادات لانطلاق العام الدراسى الجديد وإكتشاف المعوقات والسلبيات داخل المدارس وحلها على الفور.

وقال "النيلى" إن الأوتوبيس الطائر يضم موجهى عموم المواد الدراسية ومسؤولى التعليم الابتدائى والإعدادية والثانوية والتعليم المجتمعى ورياض الأطفال والتربية الخاصة وإدارة الرسميات وأعضاء المتابعة الميدانية وأمن المديرية والتوجيه المالى والإدارى والشؤون القانونية .