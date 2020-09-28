محافظ مطروح يعتمد تعيين 3 مديرين عموم جدد بإدارت التعليم

أعلن اليوم، الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة مسابقة القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تم تعيين إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومجدى المنشاوى مدير عام إدارة مرسى مطروح التعليمية، ومنى ناصف المدير العام الجديد للشئون التنفيذية بديوان عام المديرية.

وهنأ "النيلى" المعينين بمناصبهم الجديدة خلال اجتماعه بهم فور إعلان النتيجة، عقب اعتماد المحافظ لها، متمنيا لهم السداد والتوفيق وأن يكونوا إضافة قوية لتعليم مطروح فى سبيل مواصلة تطوير المنظومة التربوية بتعليم مطروح.

وتناول "النيلى" مع المديرين الجدد سبل تطوير الأداء بديوان المديرية والإدارة التعليمية بمطروح، كما استعرض آخر الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى مناقشة أهم العقبات التى تعانى منها العملية التعليمية والسبل العلمية القويمة الكفيلة بحلها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد "النيلى" للقيادات الجديدة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد فى أجواء أخوية مثالية يسودها تقدير المسئولية والتعاون والإخلاص والتفانى فى العمل.