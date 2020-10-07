11 نصيحة من"الصحة" للأمهات الحوامل لحمايتهن من كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والارشادات الوقائية للسيدات الحوامل، حفاظاً عليهن من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، خلال فيديو توعوي، أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين، كما أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل للطفل الرضيع، لأنه يقوي مناعة الطفل، وحتى وإن كانت الأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، فما عليها سوى ارتداء الكمامة أثناء عملية الرضاعة.

وجاءت النصائح للمرأة الحامل كالتالي:

1- الالتزام بمواعيد الدواء المقررة من قبل الطبيب.

2- عدم حمل الأشياء والمستلزمات الثقيلة.

3- التركيز على تناول الحضروات والفاكهة ومصادر الكالسيوم مثل الألبان والزبادي.

4- التقليل من استخدام المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

5- الاهتمام بالحفاظ على الوزن.

6- الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

7- تغطية الأنف والوجه من خلال الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة .

8- ممارس رياضة المشي في مكان آمن وأن يكون هناك تباعد اجتماعي لا يقل عن متر بين الأشخاص وبعضها البعض.

9- الحفاظ على كمية المياه في الجسم من خلال شرب كميات كبيرة من المياه.

10- في حال الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم أو وجود كحة أو اسعال يرجى سرعة التواصل هاتفياً مع الطبيب وإبلاغه بالحالة والسماع إلى نصائحه سواء الالتزام في المنزل أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

11- الابتعاد عن الشائعات والمعلومات المضللة والاطلاع على المنصات الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والحسابات الرسمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، صرح أن البرتوكول التي تستحدمة وزارة الصحة والسكان، لعلاج مصابي فيروس كورونا، حقق نسبة شفاء وصلت إلى 87%، ناصحاً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا منعاً لانتشار المرض.