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"الغسالة" يقترب من 14 مليون جنيه.. و"توأم روحي" يصل إلى 9 ملايين

فيلم "توأم روحي" يحقق 169 ألف و490 جنيها خلال حفلات الخميس

كتب:

خالد فرج
01:07 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
أفيش "الغسالة"

أفيش "الغسالة"

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 169 ألف و490 جنيها، أمس الخميس، لتبلغ إجمالي إيراداته 8 ملايين و909 ألف و955 جنيها بعد 4 أسابيع من عرضه، وذلك وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 48 ألف و283 جنيها، أمس، لتبلغ إجمالي إيراداته 13 مليون و869 ألف و11 جنيها بعد 7 أسابيع من طرحه بالسينمات، بحسب البيان نفسه.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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