"زنزانة 7" يحصد 256 ألف جنيه و"توأم روحي" يكتفي بـ112 ألفا أمس

واصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي بتحقيقه 256 ألفًا و236 جنيهًا، أمس الأحد، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، من تأليف حسام موسى.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ 112 ألفًا و252 جنيهًا، وفقًا للبيان نفسه، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل، وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 32 ألفًا و695 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وذلك من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قد قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح من 25% لـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.