أبناء أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسائل لآبائهم: فخر وعزة

المعركة الضارية التي خاضها الجنود في حرب 6 أكتوبر، وتحقيقهم النصر في ملحمة العبور، التي غيرت من تاريخ مصر، لو يتوقف صداها على عام 1973 فقط، بل يمتد حتى الآن أيضا، من خلال أبنائهم، الذين يفتخرون بآبائهم ويوجهون لهم رسائل مهمة، خلال الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.

روضة: والدي ساعد في نقل المؤن والمصابين بالحرب.. وبافتخر جدا إنه ساهم في نصر أكتوبر

رغم رحيل والدها منذ عدة أعوام، لكنها تحرص على الاحتفاء بذكرى حرب 7 أكتوبر، من كل عام، كعادته السابقة، كونه شارك في ملحمة العبور التي أثارت ذعر إسرائيل، وحطمت أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر"، وخط بارليف المنيع، واستعاد بها الجيش المصري أرض الفيروز، بعد أن روها بدمائهم الطاهرة، ليسطرون قوة ونجاح حرب أكتوبر المجيدة.

العقيد أحمد فؤاد بالقوات الجوية المصرية، كان له دور مميز خلال الحرب، التي شارك بها بينما لم يكن تخطى بعد الـ21 عاما من عمره، فكان حينها شابا حديث التخرج من الكلية الجوية، ولكنه قدم ما يفوق سنه وقتها، حيث كان الملاح الجوي وقتها يساعد في نقل المؤن ومصابي الحرب بطائرته العسكرية.

بعد انتهاء الحرب، ومع كل ذكرى لنصر أكتوبر، كان يحرص العقيد الجوي بالاحتفال بتلك الملحمة كـ"عيد" بالنسبة له، وفقا لوصف نجلته روضة فؤاد، قائلة: "يوم 6 أكتوبر عندنا هو يوم مش عادي ومهم لينا في البيت من زمان، لأن بابا كان بيعتز جدا بمشاركته في الحرب وبيشوفها أعظم حاجة عنده".

تعتز الإبنة بمشاركة والدها للغاية بتلك الملحمة التاريخية، ففي كل عام تنشر صوره عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتسترجع ذكريات العقيد الراحل، مثلما كانت تفتخر به منذ صغرها "من وأنا صغيرة كنت بقول لصحابي بفخر إن بابايا شارك في حرب أكتوبر".

ووجهت روضة فؤاد رسالة لوالدها الراحل أنها "بفتخر جدا جدا طول عمري أنه ساهم في الحرب بدوره الرائع في مساعدة الجنود، وأنه كان جزء من القوات الجوية ومن الجيش المصري، وهفضل أحيي الذكرى دي على طول".

خالد: ما زلت أتعلم من والدي.. وأحكي بطولاته بفخر

بنبرة فخر وحماسة يبدأ "خالد سمير نوح" حديثه عن والده بطل حرب أكتوبر وأحد أعضاء مجموعة 39 قتال، فهو برغم بلوغه الـ50 عاما لا يزال يتعلم منه ولا تزال بطولاته مستمرة في أعينه فهو القدوة، والمثال والسند الذي لا يزال يستند عليه رغم السنين.

"كنت بحكي لصحابي في المدرسة عنه فكانوا بيكونوا عايزين يشوفوه وحتى الآن مع العمر دا بحكي عنه بكل فخر"، يقول "خالد" لـ"الوطن" لذي تعد حرب أكتاوبر بالنسبة له قصة معايشة منذ ولاته وهو يحفظ تفاصيلها ويقف أمام شخصية والداه ليتعلم منه كل معانى البطولة.

3 أبناء هم عمر وشهد ومروان في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي للثانوي يحاول والدهم تلقينهم ما تعلمه من جدهم الذي يقف بمثابة القدوة للجميع وعامود العائلة الذي لا يتخيلون حياتهم دونه، يقول نوح، تعلمت منه الصرامة والحنية فهو بطل في حياته كما على أرض المعركة، "بحاول أقلده دايما ونفسي أكون ربعه".

حكايات عدة يحفظها خالد عن ظهر قلب تبرز حكايات بطولات والده، لكن أبرزها والتي تؤثر به في كل يسمعها حين تعطل القارب في إحدى العمليات خلف خطوط العدو في إحدى بطولات مجموعة 39 قتال التي أسسها القائد الشهيد إبراهيم الرفاعي عقب حرب 1967 والتي استمرت في بطولاتها حتى حرب أكتوبر المجيد، يقول خالد: كل مرة والدي يحكي لي أنهم قرروا تفجير القارب حتى لا يسقط وزملاءه أسرى أشعر بقيمة الوطن ويتوقف عقلي عن التفكير بالمنطق، وأشعر بالسعادة وأشكر الله على سير المركب في اللحظات الأخيرة لإنقاذ والدي وزملائه.

النصر كان واقعا معاش في كل مرة أمسك بيد والده ليحضر معه احتفالية أو تكريم، وكلما جلس أما التليفزيون ليشاهده يتحدث عن وقائع الحرب، كل هذا زرع الغيرة على تراب الوطن في قلب خالد الذي تعلم من والده عشق مصر وأنها أولا قبله وقبل أي شيء فالانتماء ليس خلال الحروب فقط وإنما هو حمل الوطن في قلوبنا أينما ذهبنا: "رغم سفري خارج مصر إلا أني لم أجد شعبا يرتبط بتراب شعبه مثلنا" بحسب خالد الذي تعد بتربية أبناءه بنفس الروح التي تربى بها.