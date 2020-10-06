ملامح شخصية قائد النصر من صوره.. "السادات" بساطة ودهاء وحزم

أوجه عدة حملتها شخصية لا تزال تثير الجدل، للرئيس الراحل محمد أنور السادات قائد نصر أكتوبر عام 1973، ففي لقبه يجتمع المتضادان "رجل الحرب والسلام"، وفي شخصه جمع الكثير من الصفات التي كشفتها تفاصيل حياته، ولكن ركزت "الوطن" على شخصية السادات من خلال بعض الصور التي تعبر عن جوانب عدة للرئيس الراحل.

وقالت رغداء السعيد خبيرة لغة الجسد، إنه من الصعب تحديد الشخصية من خلال الصور ولكن بعض الصور تبرز "الكاريزما" لصاحبها، فمثلًا صور الرئيس السادات مع أحفاده تبرز الأب الحنون الذي كان يخطف الوقت لقضائه مع أحفاده، وصوره وهو يجلس على الأرض تعبر عن بساطته.

أما أبرز الصور التي حللتها خبيرة لغة الجسد في حديثها لـ"الوطن" فجاءت كالتالي:

صور تحلل شخصية السادات

"دهاء شديد" هكذا تعبر لغة جسد الرئيس السادات في الصورة التي يجلس فيها ويضع يده عل وجهه مترديا نظارات، وتكشف عن تفكير عميق، كما أن هذه الهيئة بحسب لغة الجسد هي وضعية اتخاذ القرارات، بوضع الأربع أصابع على الفم وأصبع الأبهام على الوجنة.

صورة أعطت البايب هيبة السادات، تقول السعيد في تحليلها لصورة السادات الشهيرة المقترنة بالبايب، والتي حتى الآن كل ما مسك أحدهم بايب نشبهه به وربما أخذ هيبته من طريقه السادات لتدخينه.

كاريزما السادات الظاهرة في البدلة العسكرية التي تبرز هيبة البدلة وسمار ووسامة المصري، وتعبر عن كاريزما رجل الحرب والسلام.

تعبر لغة جسده عن الصرامة رغم إنه لم يقصد إيضاح ذلك لارتخاء عضلات عينيه، ولكن رفع رأسه مع جلسته، وكأنه يرى شيء بعيد بثقة، وبنظرة قوية.

تعبيرات الرئيس السادات تنم عن "قوة الكلمة" وثقة في تكثيف كلماته لإيصال المعنى والحزم والحسم فيما يقول.