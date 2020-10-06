ليلى علوي في ذكرى أكتوبر: يا رب نعيش دايما في انتصارات

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال بذكرى مرور 47 عاما على نصر السادس من أكتوبر وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: النهاردة بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا، وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم، يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا.

واستطردت "رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة، ملخص بسيط لسنين تعب ودم وأرواح شهدا وصلتنا في النهاية ليوم النصر العظيم اللي اتكتب بالنور في تاريخ المنطقة كلها مش في تاريخ مصر فقط".

وتابعت: مجهود سنين لجيش عظيم وشعب أعظم وقائد وسياسي بارع اسمه أنور السادات اترجمت كلها للحظة ردت روح المصريين ورجعتلهم أغلى أرض وأغلى تراب، سينا، كل سنة والمصريين طيبين ويا رب دايما فرحانين وبنحتفل سنة ورا سنة شعب وجيش بانتصارنا العظيم وبنحقق انتصارات جديدة قوية ومشرفة في كل المجالات بأيدي جنودنا البواسل وخلف القيادة الرشيدة.

وكانت الفنانانة ليلى علوين، قد أعلنت دعمها حملة "حب المحلي"، التي أطلقها مجموعة شباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

ونشرت ليلى، عبر إنستجرام، مجموعة صور، بها عدد من المنتجات المحلية، وكتبت: "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة، دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما.. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير، بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان، إنه يعيش حياة كريمة"

وأضافت: "حبيت جدًا فكرة حملة حب المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة.. ادعموهم واشتروا إنتاجهم المصنوع يدويًا، بأسعاره المعقولة، وجودته العالية، وادعمو أصحاب المشروعات الصغيرة، لأن كل براند كبير، بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه".

وتابعت: "أدعم المنتجات المحلية كجزء من تحدي 24 ساعة محلي ضمن حملة (حب المحلي) من فيس بوك، لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاك المشروعات الصغيرة، خصوصا خلال الأوقات الصعبة اللي كلنا بنمر بيها". ⁣⁣

واختتمت: "يلا انضموا للتحدي واستهلكوا منتجات محلية لمدة 24 ساعة، وشاركونا صوركم مع منتجاتكم المفضلة، باستخدام هاشتاج حب المحلي، و24 ساعة محلي، ويلا ندعم المنتجات اللي بنحبها ونفتخر بيها".