بث مباشر.. "eXtra news" تنطلق بثوب جديد بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر

انطلق منذ قليل البث الجديد المطور لقناة "إكسترا نيوز"، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وافتتح البث الجديد للقناة ببيان النصر للعبور العظيم لحرب أكتوبر 1973.

وتلاه ظهور الإعلامية خلود زهران، مهنأة الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد، ومعها زميلتها الإعلامية أسماء مصطفى.

وقالت أسماء مصطفى أنها ستتواجد على شاشة القناة من الأحد للثلاثاء ببرنامج "هذا الصباح"، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، فيما قالت الإعلامية خلود زهران أنها ستقدم نفس البرنامج من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة.

فيما ظهرت المذيعة دينا سالم، والتي قالت إنها ستقدم برنامج "مال وأعمال"، من الإثنين وحتى الخميس من الساعة 7 مساءا وحتى الـ8 مساءا.

فيما ظهرت الإعلامية آية عبدالرحمن معلنة أنها ستقدم برنامج "الحقيقة" من الأحد للخميس من الساعة 8 مساءا للساعة 9 مساءا، معلنة أنها ستقدم أيضا في بعض الأحيان نشرات الأخبار والتغطيات الأخبارية.

وقال الإعلامي أحمد أبوزيد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءا ببرنامج الحقيقة، بالإضافة لنشرات الأخبار وفقرات الآن.

وقالت الإعلامية دينا زهران أنها ستقدم نشرات الأخبار والتغطيات الإخبارية على شاشة "إكسترا نيوز"، وقال الإعلامي شادي شاش إنه سيتواجد على شاشة القناة ببرنامج "أحداث اليوم"، المذاع من الأحد للثلاثاء الساعة 5 مساءا، وقالت الإعلامية ندا رضا إنها ستقدم نشرات الأخبار وموجز الأخبار والتغطية.

وقالت المذيعة نانسي نور إنها ستقدم برنامج "أحداث اليوم"، المذاع يوميا الساعة 5 مساءا، بالإضافة لتقديم عدد من التغطيات الإخبارية العربية والعالمية على مدار اليوم بجانب تقديم عدد من النشرات الإخبارية، فيما قالت الإعلامية ريهام السهلي إنها ستقدم برنامج "المواجهة"، من السبت للثلاثاء من الساعة 10 مساءا وحتى 12 منتصف الليل، وقالت الإعلامية لما جبريل إنها ستقدم برنامج "المواجهة"، من الأربعاء للجمعة من العاشرة مساءا وحتى 12 منتصف الليل.

وقالت الإعلامية السورية ليلاس كفوزى إنها ستقدم تغطيات إخبارية على مدار اليوم على شاشة "إكسترا نيوز".