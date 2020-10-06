نجلاء بدر تخضع لمسحة "كورونا": أول مرة أعمل تحليل.. النتيجة سلبية

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن خضوعها لمسحة وباء "كورونا" بعد ظهور عدد من الأعراض عليها، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

ونشرت نجلاء صورة ضوئية لنتيجة التحليل التي جاءت سلبية، وعلقت عليها قائلة: أول مرة أعمل تحليل والحمد لله طلعت سليمة من فيروس كورونا، النتيجة سالبة".

وتلقت نجلاء التهاني من متابعيها على سلبية التحليل، وطالبوها بالمزيد من الإجراءات الاحترازية، لتجنب الإصابة بذلك الوباء العالمي.

وفي سياق مختلف، تواصل نجلاء تصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ" للمخرج محمد عبدالسلام، وبطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشاركهما البطولة أحمد زاهر، نرمين الفقي، إدوارد، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان، ملك أحمد زاهر، سيناريو وحوار محمد مهران.

وتستعد نجلاء بدر لاستئناف تصوير دورها في فيلم "النهاردة يوم جميل"، الذي كان يحمل اسم "سوء الرجال" قبل تغيير اسمه، ويشاركها البطولة زينة، باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، رمزي العدل، إنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي.

وتواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير دورها في قصة "لازم أعيش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المعروض حالياً علي إحدي الفضائيات المصرية.

وعلمت "الوطن" أن نجلاء تجسد دور والدة جميلة عوض وفقاً للأحداث، حيث تنشغل بشؤون الأخيرة التي تعمل موظفة في أحد البنوك رغم ثراء أهلها، وتتوالى الأحداث.

وسبق وأن جسدت نجلاء بدر الدور نفسه في المسلسل اللبناني "جريمة شغف" للمخرج وليد ناصيف عام 2016، حيث جسدت دور والدة جميلة عوض وفقًا للأحداث، وشاركهما البطولة كل من قصي خولي، مني واصف، أمل عرفة، نادين الراسي، فراس سعيد، تقلا شمعون، من تأليف نور شيشكلي.

ويشارك في بطولة "لازم أعيش" أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمي أبوضيف وعدد من النجوم، من تأليف نجلاء حديني وإخراج مريم أحمدي.