بالأسماء.. 30 مرشحا بالقوائم النهائية لدائرة السنبلاوين في الدقهلية

أعلنت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية اليوم، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020 النظام الفردي عن الدائرة التاسعة ومقرها مركز السنبلاوين والمخصص لها مقعدين، وتضم مركزي "السنبلاوين وتمي الأمديد".

وتنشر "الوطن" كشوف المرشحين، وعددهم 30 مرشحًا:

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وأعلن اليوم أسماء 354 مرشحا في القوائم النهائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد الدولي، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا إيجابي مخدرات وورد بالكشف أسماء 14 رجل و 3 سيدات.

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من راغبي الترشح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.