حملات للرقابة على أسواق المبيدات بالفيوم

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعًا، اليوم، بديوان عام المديرية، في حضور المهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات ومسؤولي الرقابة على المبيدات بالإدارات الزراعية بالمراكز، في إطار جهود المديرية للرقابة على أسواق ومحال المبيدات وكذلك الأسمدة والمخصبات.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنّ الحملات المكثفة تستهدف التصدي لبيع المبيدات المغشوشة، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات لجنة المبيدات برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد.

وخلال الاجتماع مع مسؤلي الرقابة على المبيدات، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على منافذ ومحال بيع المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية، وإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومنع تسرب أية أصناف غير آمنة، حفاظًا على الزراعة المصرية وصحة المواطنين.

وأمر وكيل الوزارة، بتشكيل لجان للمتابعة والرقابة، بكافة المراكز وتكليفها بتنفيذ حملات مفاجئة للرقابة على سوق المبيدات وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، والثروة الزراعية والنباتية.