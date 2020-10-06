محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في الذكرى 47 لأكتوبر

محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في الذكرى 47 لأكتوبر
كتب:
أسماء أبو السعود
05:25 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، يرافقه اللواء درويش حسين حكمدار الفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري للمحافظة، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون بوسط مدينة الفيوم، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار.
وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، احتفالاً بالذكرى 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والشخصيات العامة، وممثلي الأحزاب السياسية، والمواطنين.
وقال محافظ الفيوم، أنّ نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، مؤكداً على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً إلى أن أبناء الوطن جميعهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية من أجل إعلاء كرامة وعزة وطننا الغالي، الذي ضرب جنوده البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، للزود عن تراب مصرنا الغالية.
وأضاف المحافظ: "أننا جميعاً نقف صفاً واحداً في الحرب ضد الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية"، مؤكداً أن النسيج الوطني القوي في الفيوم كان دافعاً لإنطلاق مسيرة التنمية على أرض المحافظة، وإنجاز العديد من المشروعات في مختلف المجالات.
وتوجه "الأنصاري" بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جدير بالذكر أنّ محافظ الفيوم، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، كما بعثت برقية أخرى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما أرسل الأنصاري برقيتي تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد.