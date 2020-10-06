محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في الذكرى 47 لأكتوبر

وضع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، يرافقه اللواء درويش حسين حكمدار الفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري للمحافظة، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون بوسط مدينة الفيوم، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، احتفالاً بالذكرى 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والشخصيات العامة، وممثلي الأحزاب السياسية، والمواطنين.

وقال محافظ الفيوم، أنّ نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، مؤكداً على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً إلى أن أبناء الوطن جميعهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية من أجل إعلاء كرامة وعزة وطننا الغالي، الذي ضرب جنوده البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، للزود عن تراب مصرنا الغالية.

وأضاف المحافظ: "أننا جميعاً نقف صفاً واحداً في الحرب ضد الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية"، مؤكداً أن النسيج الوطني القوي في الفيوم كان دافعاً لإنطلاق مسيرة التنمية على أرض المحافظة، وإنجاز العديد من المشروعات في مختلف المجالات.

وتوجه "الأنصاري" بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جدير بالذكر أنّ محافظ الفيوم، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، كما بعثت برقية أخرى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما أرسل الأنصاري برقيتي تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد.