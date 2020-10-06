لقاء برلين.. دعوة إماراتية إسرائيلية لتعزيز السلام

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الثلاثاء، على أهمية عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين، للعمل من أجل حل الدولتين، وذلك ضمن لقاء ثلاثي جمع وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا في برلين لتعزيز أسس السلام.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء: "أهم ما يجب التأكيد عليه اليوم، عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين، للعمل من أجل حل الدولتين، ومن أجل مستقبل أكثر إشراقا لأطفال المنطقة".

وأكد أن الإمارات تتشارك مع ألمانيا وإسرائيل، على مصلحة الحفاظ على الأمن الإقليمي، في خضم نظام دولي سلمي يسوده التعاون والاستقرار، في هذا السياق نؤكد دعمنا للاستقرار في المنطقة.

كما أعلن عن القلق الذي تتشارك فيه الدول الثلاث، بشأن التهديدات التي شكلها التطرف والإرهاب، وأشار قائلا: "مثل ما إننا لا نساوم مع الإرهاب، فأننا علينا أن لا نساوم مع التطرف والكراهية".

ومن ناحيته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، كما أكد أن الحوار مع الإمارات يساهم في حل قضايا المنطقة.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن على الدول الثلاث الاستفادة من القدرات الرائدة عالميا في قطاعات البحوث والتطوير، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

وقال: "في هذا السياق، أؤكد أن توفر فرص في منطقتنا لتوسيع التعاون وتعزيزه في قطاعات مختلفة كالأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا".

وأضاف: "ناقشت اليوم مع زميلي غابي أشكنازي، مجموعة من الاقتراحات والأفكار، لعل أبرزها التعاون في مجال الطاقة والثروة الصناعية".

وأكد وزير خارجية الإمارات أن التعاون في البحث والتطوير، يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.