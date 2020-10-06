"الشرق أوسطية للصحة المجتمعية": موجة كورونا الثانية بدأت في أوروبا

قال الدكتور عادل البلبيسي، مدير الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في العالم وخاصة في أوروبا في تزايد كبير.

وذكر "البلبيسي" أن الدول أصبحت تشكو من تأثيرات انتشار كورونا على الاقتصاد، وأصبح الناس مرهقون من إجراءات الإغلاق، والتي سلاح ذو حدين.

وأضاف "البلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news "، أن هناك موجة ثانية بالفعل بدأت في أوروبا، متوقعًا زيادة عدد الإصابات وقلة عدد الوفيات في هذه الموجة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول الأوروبية حاليًا تطالب بعودة الحياة لطبيعتها والتخفيف من القيود الخاصة بكورونا.

وشدد مدير الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية على ضرورة وجود توازن بين الحياة الاقتصادية والصحية، فلا يوجد تنمية اقتصادية دون تنمية بشرية وإنسان صحيح، وأيضا لا توجد تنمية صحية إلا بوجود اقتصاد جيد، مؤكدًا أن أوروبا لا تريد العودة إلى ما كانت عليه في المرحلة الأولى عندما كانت المستشفيات لا تسع المرضى.

وأشار إلى أنه في الأوبئة السابقة، مثل الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، كان العالم مقيدًا جدًا بالإجراءات في الموجة الأولى، وفي الموجة الثانية أصبح الناس يملون من هذه الإجراءات رغم أن الوفيات كان عددها أكثر، موضحًا أن نفس الأمر يحدث الآن حيث يقلل الناس من التزامهم بالإجراءات، والبعض يقول: "لا نريد الموت من الجوع، بدلا من الموت بكورونا".

ولفت إلى أن الناس تعتبر الإجراءات تقييدًا لحرياتهم، وتؤثر على دخل الأفراد والأسر، وأي شيء يؤثر على دخل الأفراد يرفضونه.