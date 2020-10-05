"عقبة": لا توجد تغيرات أو تحورات في فيروس كورونا الموجود حاليا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نتائج أعداد الإصابات التي تسجلها وزارة الصحة يوميا فيها عرض للموقف المصري وعدد الحالات التي تصاب بالفعل، إلى جانب أعداد حالات الوفيات والمتعافين، مشيرا إلى وصولنا اليوم لعدد كبير من المتعافين، مما يدل على أن نشاط وزارة الصحة المصرية والأطباء كان في غاية الروعة.

وأكد "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية، حتى لا يحدث أي زيادة في الأعداد، وخاصة مع موسم دخول المدارس الذي سيبدأ قريبًا.

وتابع أن العالم كله لديه هاجس من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك لأن وضع الإصابات قد يكون متغيرا من حيث الشدة أو في أعداد الإصابة، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تغيرات أو تحورات جوهرية في فيروس كورونا.

وأكمل أن التحورات التي تم تسجيلها حتي هذه اللحظة لم تؤثر على معدلات أو شدة الإصابة أو مقاومته للأدوية التي من الممكن أن يتناولها المواطن للحماية من الفيروس أو للعلاج أو حتى اللقاحات التي يتم العمل عليها حاليا، لكي تحمي البشرية من الإصابة.

وأضاف عقبة أن التخوف من الموجة الثانية لن يكون نتيجة تغيرات في الفيروس ولكنه سيكون تراخيا من المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمبالغة في عمليات التعايش التي من الممكن أن تكون هي السبب في زيادة الأعداد.

وأشار رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن الإدارة الجيدة والعلم ومتابعة الأبحاث إلي جانب الشفافية والتزام المواطنين وتوخي الحذر من الإصابة بالفيروس شىء جيد للغاية، وأن المنظومات الطبية في العالم جميعها تعمل بشكل متكافئ، ولا نستطيع القول إن هناك منظومة طبية من الممكن أن تقصر في أداء واجبها.