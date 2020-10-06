الزراعة 10 قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي مجانا بمحافظة البحيرة

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة بضرورة ربط نتائج الابحاث العلمية لرفع انتاجية المربي والفلاح الصغير الذي يمثل غالبية الانتاج الحيواني في مصر

وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة ا.د. هاني حسن مدير المعهد بعمل عشرة قوافل بيطرية الي قري محافظة البحيرة في قري مراكز المحموديه وابوحمص وقري الخرجين والمنتفعين بمركزي وادي النطرون وجناكيس وهي الصديق يوسف والامام مالك و محمد عبد الرقيب بالشجاعة وعلي مبارك و العشرة الاف والطبراني لاول مره وتم فحص عدد 6976 حيوان منهم 2858 حالة باطنه وجراحة كما تم تحصين عدد 580 حيوان بالتحصينات غير سيادية وتم تلقيح عدد 583 حالة تلقيح اصطناعي وتم اخذ عدد 18 عينة دم ومسحة للمساهمة في عمل الخريطة الوبائية للامراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل وتم علاج 2457 حالة امراض ومشاكل تناسلية وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية كما تم الكشف علي عدد 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعي التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية واستبعاد غير صالح للتناسل كما تم فحص وتقييم عدد 4 طلائق بقري وجاموسي تستخدم للتلقيح الطبيعي للوقوف علي مدي كفاءتهم ..

كما تم تدريب عدد 47 طبيب بيطري علي اعمال التناسليات الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار والاشعة التشخيصية.

واضاف حسن انه تم عمل العديد من الندوات التعريفية بدور صندوق التأمين علي الماشية وتم عمل ندوات عن التحسين الوراثي بالتلقيح الاصطناعي وتدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية وقد شارك العديد من معاهد مركز البحوث الزراعيةفي فريق عمل القافلة لتوصيل معلومات وخدمات متكاملة لصغار المربيين.

واختتمت اعمال القافله بلقاء السيد المهندس حازم الاشموني سكرتير عام محافظه البحيره وقيادات الزراعه والطب البيطري الذين اشادوا بخدمات القوافل لخدمه القري الاكثر كثافه حيوانيه والاعلي احتياجا لتقديم الخدمات البيطريه