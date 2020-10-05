مطهرات وفيتامينات.. نصائح الزراعة لتفادي انتشار الحمى القلاعية

قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح للمربين للوقاية من الحمى القلاعية والحد من انتشارها حال ظهور بؤر مرضية.

وتضمنت النصائح التحصين حول أماكن البؤر المرضية بنطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض "الذباب والباعوض"، وعلاج الحيوانات المصابة، والتنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة لاتخاذ الإجراءات اللازم.

كما تضمنت النصائح، استخدام المطهرات أثناء التعامل مع الحيوانات المصابة، حتى لا تنتقل العدوى، والدفن الصحي للحيوانات النافقة بدلا من إلقائها في الترع والمصارف، حتى لا ينتشر المرض، وفصل الحيوانات السليمة عن المريضة وإعطاء رافعات المناعة للماشية، مثل مجموعة الفيتامينات B والليفيميزول، وإعطاء مضادات السموم لتثبيط السموم الداخلية التي تنتجها البكتيريا الثانوية من مرض الحمى القلاعية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ إجمالي القرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغت 2435 قرية، ابتداءً من أغسطس الماضي، كما تم فحص 172400 حيوان في 46042 منزلا.

وأوضح أنّه جرى ترقيم وتسجيل 183948 حيوان من يوليو الماضي، بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات، إذ تتولى فرق التحصين ترقيم وتسجيل الحيوانات غيـر المُسجلة عند تقديمها للتحصين.

وأجرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، زيارة لـ46042 منزلا بمحافظات الجمهورية كافة، استكمالا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية بمحافظات الجمهورية كافة، لرصد أمراض "الحمى قلاعية – الجلد العقدي – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدري الأغنام – حمي الوادي المتصدع في محافظات الجمهورية كافة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنّ الهيئة رفعت الطوارئ للاستحابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية والتأكيد على تحصين وترقيم الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة وباء كورونا.