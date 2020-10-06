كريم السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر: ستظل خالدة وراسخة في العقول

تقدم كريم طلعت السادات عضو حزب "مستقبل وطن"، وحفيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "السادات" في بيان له: ملحمة السادس من أكتوبر هي معركة العزة والكرامة، التي أعادت لمصر هيبتها في المنطقة لُتثبت أمام العالم أن مصر لديها رجال لا يهابون الموت وأن جيش مصر هو خير أجناد الأرض كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأضاف عضو حزب "مستقبل وطن": "انتصارات أكتوبر ستظل خالدة وراسخة في عقول وقلوب كل أبناء الشعب المصري الشرفاء، تلك الانتصارات التي سجلها التاريخ بأحرف من نور وأكدت أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال الدرع والسيف الحامي للأمن القومي المصري والمحافظ على أمن مصر واستقرارها".

وتابع كريم السادات: "مسيرة الانتصارات المتواصلة في كل المجالات والإنجازات التنموية والمشروعات الكبرى تؤكد على أن فكر أكتوبر لم يتغير وروح البطولة والانتصار لا تزال مصدر الإلهام لمصر قيادة وشعبًا، خاصة في ظل المؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا".

وفي إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، تُحيي أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات يوم الخميس المقبل احتفالية تأبين للرئيس الراحل في منزل أسرة السادات بقرية ميت ابو الكوم بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية