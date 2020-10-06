بشرى حكومية سارة لـ"أسر الشهداء والمصابين" بالتزامن مع احتفالات النصر

زف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشرى سارة للمنتفعين بخدمات المجلس في المحافظات.

وأعلن محمود جمال، المتحدث الرسمي باسم المجلس، خلال في كلمة ألقاها على هامش احتفالية "المجلس" بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، عن افتتاح "المجلس" لـ4 مكاتب إقليمية جديدة في المحافظات لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لأسر الشهداء والمصابين المقيدين في قواعد بيانات "المجلس القومي"، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح المتحدث باسم "القومي لأسر الشهداء والمصابين"، أن "المجلس" افتتح خلال الفترة الماضية 9 مكاتب إقليمية بالمحافظات، وتم تفعيل 9 مكاتب أخرى، مع الاستعداد لافتتاح المكاتب الأربعة الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 23 مكتب لـ"المجلس في "المحافظات".

وكشف "جمال"، لـ"الوطن"، عن المحافظات التي سيتم افتتاح المكاتب الإقليمية الأربعة فيها، وهي الإسماعيلية، والشرقية، وأسيوط، والغربية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس، أن افتتاح تلك المكاتب تأتي في إطار جهود الدولة للتيسير على أسر الشهداء والمصابين، وتقديم الخدمات لهم داخل محافظاتهم، دون الحاجة للانتقال إلى محافظات أخرى.

في سياق منفصل، قال "جمال"، خلال كلمته، إن المجلس يقدم خدمات لأسر الشهداء والمصابين في مختلف المجالات، بداية من صرف 100 ألف جنيه لأسر الشهداء، و100 ألف جنيه لأسر مصابي العجز الكلي، ومبالغ أخرى لمصابين العجز الجزئي.

وأوضح أنه مقيد في قاعدة بيانات "المجلس القومي"، 914 أسرة شهيد، و5324 مصاب، حصل عدد منهم على معاشات من الدولة، وتم توفير وظائف.

وأشار إلى أن "المجلس"، متعاقد مع مستشفيات لتقديم خدمات متميزة لأسر الشهداء والمصابين، وعمل عمليات وأشعة وتحاليل، وتوفير أجهزة لمصابي العجز البصري، والأجهزة التعويضية، والكشف، وكافة ما يحتاجه الأسر.

ولفت إلى افتتاح أعمال تطوير المقر الخدمي للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين بالسيدة زينب مؤخراً، بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين بخدمات "المجلس".

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المنظمة حالياً بالمركز الأوليمبي بالمعادي، احتفالاً بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور كل من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدي بخيت، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وعضو مجلس النواب، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.