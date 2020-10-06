السيسي يستعرض أنشطة صندوق "تحيا مصر"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض أنشطة صندوق "تحيا مصر" والخطط المستقبلية لمشروعاته.

واستعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية، كمعاون لجهود الدولة في كافة المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلاً عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.

ووجه الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق "تحيا مصر" في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات؛ وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كافة النواحي.