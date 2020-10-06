"قومي الشهداء والمصابين": خطة لتقديم خدمات مميكنة ذات جودة للمستفيدين

قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس يعمل على إجراء إصلاحات هيكلة لخدماته ونسقه التنظيمي، بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "الخطيب"، خلال كلمته بالاحتفالية التي ينظمها المجلس حالياً في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إنهم يعملون وفقاً لخطة الدولة على تطوير الأداء الإداري والخدمي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة.

وأشار إلى عمل المجلس على بناء القدرات للموظفين، باعتبار أن الدولة تنظر للموظف باعتباره من أهم محاور الإصلاح الإداري.

وأوضح أن خطط تحسين جودة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين، تضم تطبيق المعايير الأخلاقية والاحترافية في بيئة العمل، وعند التعامل مع المستفيدين للوصول بمستوى متميز للخدمة.

وقال إنهم يعملون على خطة طموحة وسريعة للتحول الرقمي من خلال ربط كافة الإدارات بقاعدة بيانات موحدة، وتقديم خدمات مميكنة ذات جودة عالية.

وأشار "الخطيب" إلى أن المجلس يعمل على وضع النظم والضوابط التي تضمن تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات، باعتبارهم قوة أساسية في بناء الوطن.

ولفت إلى عمل المجلس على تنفيذ خطة طموحة وسريعة للتحول الرقمي من خلال ربط كافة الإدارات بقاعدة بيانات موحدة، وتقديم خدمات مميكنة ذات جودة عالية.

وقال إنهم يعملون على عقد وتنظيم ورش عمل وتدريبات بشكل مستمر على مختلف المستويات الوظيفية، فضلاً عن إقامة ورش تدريبية للأعمال البدوية والحرفية لأسر الشهداء والمصابين لتأهيلهم، ومساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المنظمة حالياً بالمركز الأوليمبي بالمعادي، احتفالاً بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور كل من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدي بخيت، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وعضو مجلس النواب، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.