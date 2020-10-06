زوجة الشهيد أحمد منسي: الشعب المصري كله معانا.. ويستاهل التضحية عشانه

قالت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد منسي، إنهم يجدون حفاوة كبيرة من الناس عندما يقابلونهم، "ابني حمزة في أي مكان بيروحه، ولما بيمشي في الشارع، الناس بيعرفوه من شكله، الشعب المصري جميل، يستاهل التضحية، ويستاهل الشهداء يضحوا عشان المصريين يعيشوا وتبقى مصر، الشعب المصري كله معانا، وكمية حب كبيرة بنشوفها في عيون الناس".

وأضافت "ميار" خلال لقاء ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن البعض عرض عليها أن تكون مذيعة في إحدى القنوات، للحديث عن أحوال المرأة، كما عرض عليها أن يشكل اتحاد رياضي وتترأسه، "انا شايفة إن مهمتي الأولى ورسالتي، إني أكون مع أولادي وأربيهم، وأنا سعيدة بحب وتكريم المصريين والرئيس".

وتابعت: "دايما بقول أن الحب دة وكأن ربنا بيطبطب على قلبنا، وبقول دايما ربنا أخد أحمد في الجنة، وبعتلنا 100 مليون مصري بيقولنا احنا معاكم، شباب جامعي بيكلموني وبيقولولي نفسنا نروح سينا، يعملوا أي حاجة يقدموا فيها لبلدهم خاصة بعد ما شافوا مسلسل الاختيار، وبقول لكل الشباب ربنا معاكم، واللي بيحصل اليومين دول عشان مستقبلكم".

وواصلت: "شعرت بأن عقارب الساعة وقفت من فرحتي أول يوم رمضان 2020، لما شوفت أول حلقة من مسلسل الاختيار، من كتر الفرحة، والحلقة كانت قوية جدا، المسلسل كان حلم بقالي 3 سنين أشوف قصة أحمد بتتجسد قدامي بعد التضحية وحبه الكبير لمصر، وبقيت أبص للسما وأقول أحمد مصر كلها بقت بتتكلم عنك وبتجسد حياتك وبتردلك الجميل".