حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بكونه شخصية غيورة على المقربين منه بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك اليوم بدبلوماسية وموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.