حظك اليوم الأحد 4-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج العقرب بالأمانة والصدق والوفاء، كما أنهم عندما يضعون أمامهم هدفا لا يسمحون لأي شيء أن يعطلهم عن تحقيقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حاول أن تجد مخرجا لتتخفف من الضغوط.. اهتم بصحتك لتكسب نفسك وعليك أن تكون يقظا لتحمي مصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تكون صبورا مع شريك حياتك تجنبا للنزاع والصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.