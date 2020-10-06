حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه حس فكاهي، ويبعثون الفرح والتفاؤل في قلوب من حولهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف والوقت مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.