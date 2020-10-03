حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

من أكثر الأمور التي يكرهها برج العقرب أن يتعامل من الناس المتشائمة أو السلبية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك وتوظفها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط والطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.