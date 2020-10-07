عودة "ضياء داود" تشعل المنافسة بدمياط وحرب خدمات في دائرة "العائلة" بالسلام

اشتدت حدة المنافسة فى محافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، التى تشمل 13 محافظة أبرزها «القاهرة، المنوفية، بورسعيد، سيناء»، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء الدعاية الرسمية المقرر أن تبدأ 19 أكتوبر الحالى، حيث اشتعلت المنافسة فى دمياط بعودة ضياء الدين داود، فيما شهدت دائرة السلام بالقاهرة حرب خدمات بين المرشحين المستقلين على عبدالسميع وإلهام رزق، فيما ترقب المنافسون بالدوائر التنازلات الانتخابية المقرر أن تنتهى اليوم.

واشتعلت دائرة دمياط، حيث تشهد الدائرة منافسة شرسة بين النائبين الحاليين للدائرة وهما «ضياء الدين داود» و«غادة صقر»، لينضم إليهما فى المنافسة ضياء الدين بصل النائب البرلمانى سابقاً، كما ينافس على الدائرة ذاتها محمد سامى سليمان، رجل الأعمال والمرشح عن حزب الشعب الجمهورى، وياسر أبوهندية نقيب المحامين فى دمياط، الذى يخوض السباق لأول مرة، ونال احترام الشارع الدمياطى بعد مساندته لزميله ومنافسه الشرس «ضياء» فى أزمة الطعن، بل وحضوره معه الجلسات داعماً له، ومحمد مصطفى الماشطة المستشار القانونى لاتحاد الكرة على مقعد البرلمان.

وعاد ضياء الدين داود للسباق الانتخابى مرة أخرى بعد أن قضت الدائرة الأولى الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، قبول الطعن المقدم منه، على حكم استبعاده الصادر من محكمة القضاء الإدارى برأس البر من الانتخابات البرلمانية 2020. ووفقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فادعاء المدعى سامى عبدالعزيز أنه كان ينتمى للحزب الناصرى ويوجد فيه إقرار بأنه لا ينتمى لأى أحزاب من ضمن أوراق الترشح التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن أقوال المدعى فى هذا الشأن مرسلة ولا يساندها أى دليل من الأوراق، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم صحة السبب وتطرحه جانباً.

كما تشهد دائرة السلام بالقاهرة، التى يطلق عليها دائرة العائلة، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، وذلك بعد تحديد الدائرة والمنافسة على مقعدين بدلاً من 3 مقاعد فى الدورة الماضية ودخول السباق مرشحين سابقين، لتشتعل الأجواء مبكراً، بتحرك أنصار المرشحين فى كل أنحاء الدائرة، لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات،.

انتهاء "التنازلات"اليوم..ومصادر: إرسالها لـ"الوطنية" لحذفهم من الكشوف

وعلى مستوى التنازلات، بدأت المحاكم الابتدائية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فى تلقى طلبات المرشحين الراغبين فى التنازل عن خوض سباق مجلس النواب 2020 - 2021 منذ أمس، والمحدد لها آخر موعد اليوم 7 أكتوبر كآخر موعد للتنازل. وقالت مصادر قضائية إن المحاكم الابتدائية الـ29 بمختلف محافظات مصر تلقت عدداً قليلاً من التنازلات من قِبل المرشحين أغلبها تنازل عدد من الأقارب لبعضهم البعض، مؤكدة أنه سيتم حصر هذه التنازلات وإرسالها للهيئة لحذف المتنازلين من كشوف الترشح.