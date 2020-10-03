مدير حملة ضياء داود: زوجته تقدمت بإقرار ذمة مالية منفصل

أعلن محمد البراوي، مدير حملة النائب البرلماني ضياء الدين داود، تقدم مرشحه بإقرار الذمة المالية عنه وعن زوجته وأولاده القصر، ووقع عليه كما هو ثابت بإيصال استلام المستندات (إقرار ذمة مالية له)، "المستند رقم 5" .

وأضاف "البراوي" أن اللجنة المشكلة لاستلام أوراق الترشح، خاطبت النائب ضياء الدين داود، بأنه جاء قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يجب أن تقدم زوجات المرشحين إقرار ذمة مالية منفصل، متابعًا: "وعليه توجهنا علي الفور إلي اللجنة وتم تقديم الإقرار الموقع عليه من زوجته، كما هو ثابت بإيصال إستلام المستندات (إقرار ذمة مالية للزوجة) "المستند رقم ١٦"، وتم قبول كل أوراق الترشح، وأدراج اسمه في قوائم المرشحين، وحصل على الرقم 3، ورمز الحصان".

وقال محمد البراوي، مدير حملة النائب البرلماني ضياء الدين داود لـ"الوطن"، بعد استبعاده الأخير من سباق الانتخابات، إنهم سيتقدمون بطعن على هذا القرار، أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقالت مصادر قانونية، إن استبعاد المرشح ضياء الدين داود من سباق الانتخابات، جاء وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري، بسبب إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية رغم انتمائه لـ"العربي الناصري"، ويوجد إقرار منه بعدم الانتماء لأي حزب، ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به، ضمن أوراق الترشح، فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقا لحكم المحكمة الذي أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، الخلو من توقيع زوجته، وقام النائب بالتوقيع مكانها باسم "ضياء الدين".

وكان محمد البراوي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح ضياء الدين داود، أعلن استبعاد الأخير من الانتخابات.

وتقدم محام يدعى سامي عبدالعزيز، بدعوى للقضاء الإداري؛ للطعن على ترشح "داود" وعدد من المرشحين، مطالبًا بوقف إجراءات ترشحهم.