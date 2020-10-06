حسن يوسف عن ترشيحه لدور الشيخ طنطاوي: لم تخطر على بالي بس يا ريت فورا

أعرب الفنان حسن يوسف، عن سعادته البالغة بعد ترشيحه من قبل قطاع من الجمهور، بتجسيد شخصية الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، إذا جرى تحويل حياته إلى عملٍ فني، قائلًا: "يا سلام.. ياريت أعمل كده فورًا".

وقال حسن يوسف، لـ"الوطن"، إن حياة "طنطاوي" تستحق تحويلها إلى عملٍ فني، واستعراضها لجميع المسلمين، قائلًا: "الشيخ ده فتح بابا كان مقفولا لما دعا المواطنين لشراء شهادات استثمار دون قلق من الأرباح، ولم تندرج تحت بند الربا، كما أنه أصدر كُتيبا بخصوص هذا الشأن وحقق تداولًا كبيرًا داخل مصر وخارجها".

وأكد حسن يوسف، إنه لم يُفكر من قبل في تقديم شخصية "طنطاوي"، قائلًا: "لم يخطر على بالي هذا الأمر، لكن في حال تحويل هذا الشأن إلى حقيقة، سأتوجه إلى مشيخة الأزهر لقراءة الكتب التي كتبها والتي تناولت سيرته أيضًا وكذلك زيارة مسقط رأسه، لدراسة الجوانب المختلفة للشخصية".

وأشار حسن يوسف، إلى أنه يمارس طقوسًا معينة حال تقديمه لأي شخصية دينية في عملٍ فني، بداية من ابن ماجة وصولًا إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث يتمثل ذلك في قراءة الكتب والأبحاث التي تناولت هذه الشخصيات وزيارة بيوتهم، متابعًا: "روحت زرت أولاد الشيخ الشعراوي وقت التحضير للمسلسل، وأخدت شوال كبير فيه كتب وشرائط مسجلة ومصورة".

يذكر أن الفنان حسن يوسف، جسد شخصية الشيخ الشعراوي بالمسلسل الديني "إمام الدعاة"، الذي يتناول حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وتناول مسلسل "إمام الدعاة"، انتشار صيت الشيخ في العالم كداعية إسلامي من خلال خواطره في تفسير القرآن الكريم ثم توليه وزارة الأوقاف، كما تعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، ومواقفه اﻹنسانية والحياتية.

مسلسل "إمام الدعاة" من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، التي منحت حق تنفيذ الإنتاج لمطيع زايد، وهو من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، و بطولة الفنان حسن يوسف وسوسن بدر وحمدي أحمد وسميره عبد العزيز، وجمال اسماعيل وحسن مصطفى وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج.