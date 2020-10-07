حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو برغبته الدائمة في الاستقلال، كما أنه لا يحب أن يتقيد بشيئ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بفرج مادي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة والوقت مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.