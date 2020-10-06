حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لا يميل للزواج، فهو بتعلق بحريته الشخصية بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.