حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق والحماس، والحيوية، بالإضافة إلى أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تقبل بالمتاح وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.