حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت دائمًا ما يحب الهروب من الواقع إلى الخيال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.