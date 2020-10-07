حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب طيب، يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الأفلاك تطالبك اليوم أن تحترس من النصب، أو الاحتيال، وكن متكتمًا وحذرًا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر معاكس، وقد تميل لاسترجاع خبرات مؤلمة.. لا تندم على ما فات، فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.