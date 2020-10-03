حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، بالإضافة إلى أنه كريم ورفيق مقرب للكثيرين، عاطفي ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، فقط راجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهتك ومن المهم أن تنتبه في معاملاتك مع الأحباب ولا ترفض الاستماع لوجهة النظر الأخرى.. قد تستفيد منها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.