أحد أبطال نصر أكتوبر: علمنا موعد الحرب قبلها بساعة واحدة

قال اللواء محمود خلف، أحد أبطال حرب أكتوبر، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن خطة الخداع الاستراتيجي والتكتيكي، تدرس في العالم كله، موضحا أن الخداع الاستراتيجي هو خداع القيادات العليا، و"التكتيكي" هو خداع القوات على الأرض، موضحا أنهم علموا بموعد الحرب قبلها بساعة فقط.

وأضاف "خلف"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى الثلاثاء، أن القوات المصرية نفسها، عاشت مع قصة الخداع، وصدقتها حتى قبل الحرب بساعتين أو ساعة فقط، مشيرا إلى أن قوات الجيش المصري، كانت تجري المناورة "بدر"، مثل الأوقات السابقة، ولم يتغير أي شيء فيها، والجانب الإسرائيلي كان على علم بكل توقيتاتها.

وأشار أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تذهب في إجازات بسبب "يوم الغفران"، وأيضا القوات المصرية، كانت تذهب في الإجازات الاعتيادية، مشددا على أن أهم شيء في خطة الخداع، هو أن القوات كانت تصدقها وتعيشها.

وأكد، أنه في الساعة 12 ظهرا، يوم السبت 6 أكتوبر، عقد اجتماعا للقيادات، موضحا أنهم حصلوا على إشارة بدء الحرب قبل بدايتها بساعة واحدة، مشددًا على أن القوات بطبيعتها كانت في حالة استعداد، لأنهم كانوا في مشروع حرب، وهو المناورة التي كانت تجريها القوات.