أحد أبطال حرب أكتوبر: الفن ساعدني في قنص العدو عن طريق "الظل"

قال الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن تحول الفنان التشكيلي لقناص في حرب "معادلة صعبة"، ولكن عندما يجد الفنان أن جزءا من الأرض الغالية مصر قد اغتصب من جانب العدو الصهيوني، كان لابد أن تتحول الألوان والأقلام وكل ما يتعلق بالفن إلى طاقة لطرده.

وأضاف "نوار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه كان يشعر بنوع من التوتر في بداية التحاقه بالجيش، ولكن عندما وصل لخط النار في قناة السويس كان الوضع مختلفًا، حيث وجد الجيش الإسرائيلي قابع على الضفة الشرقية للقناة، ما أدى لارتفاع الطاقات الإيجابية داخل الشباب المصري لطرد العدو.

وأشار، إلى أن الناحية الفنية خدمته في عملية القنص واكتشاف الأعداء والأهداف، من خلال الخداع البصري والظلال "كل الأهداف اللي اقتنصتها لها علاقة بالفن"، لافتا إلى أن إحدى عمليات القنص كانت عبارة عن جندي إسرائيلي يقف خلف ساتر من "الخيش"، وكانت الشمس تشرق من موقعه فساعده ذلك في القنص عن طريق الظل.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم، بمرور 47 عامًا على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967 حتى 1973 بالاستعداد لمعركة النصر المبين.