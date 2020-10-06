انخفاض أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 831 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر الجاري بمحلات الصاغة، بعد أن سجلت استقرارًا في بداية تعاملات صباح اليوم مقارنة بأسعار مساء أمس.

وشهدت الأسعار تذبذبًا كبيرًا في الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت أسعار الذهب أمس الاثنين، بعدما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "يستجيب جيدًا" للعلاج، وبعد التأكد من تحسن صحته ارتفعت المعنويات في الأسواق، ما أدى إلى سحب أموال من المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر والأزمات، وفق "سكاي نيوز"، وانخفض الذهب أمس في السوق الفورية بنسبة 0.4 % أي بـ1892.01 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية اليوم الثلاثاء، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 947 و950 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 829 و831 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و712 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و648 جنيهًا.