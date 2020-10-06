عاجل.. الذهب يتراجع من جديد وعيار 21 بـ843 جنيها

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، عقب تراجع طفيف بقيمة جنيه في بداية التعاملات، لتصبح حصيلة الانخفاض 5 جنيهات.

وسجّل الذهب عيار 24 اليوم، محليًا نحو 963 جنيهًا، مقابل 967 جنيهًا في بداية اليوم، بينما سجل عيار 21 نحو 843 جنيهًا، وعيار 18 نحو 722 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.748 جنيه.

قال حامد رجب، رئيس مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الإسبوعي، إن الذهب تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع، رغم حدة تقلبات يوم الجمعة، والتي لامست مستوى 1890 دولارًا في الجلسات الآسيوية صباح هذا اليوم، وعادت للصعود لتلامس مستوى 1917 دولارًا مع الأسواق الأمريكية، بسبب عودة الدولار للهبوط، لينهي الذهب أسوأ آداء أسبوعي له منذ مارس الماضي.

وأضاف التقرير، أن أحداث الأسبوع الماضب كانت المحرك الرئيسي لقيمة أونصة الذهب؛ إذ بدأ الذهب الأسبوع بارتفاعات، تفاءل معها الكثير من المستثمرين، طمعًا في عودة ارتفاعات الأسعار، كما كانت في شهر أغسطس الماضي، عندما لامست الأونصة قمتها عند 2074 دولارًا، ولكن مع ارتفاع قيمة الدولار وانتعاش بورصات الأسهم بدأت حالة انتعاش شهية المخاطرة، فجر الأربعاء، بعد انتهاء مواجهة الحزب الديمقراطي مع الحزب الجمهوري، من خلال مناظرة دونالد ترامب مع جون بايدن، ومعها هبط الذهب إلى 1890 دولارًا.

وذكر التقرير: "توقعنا مزيدا من الهبوط مع نهاية الأسبوع، إلا أن الذهب عاد للصعود بقوة، مع خبر إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، ما ساعد الذهب على الإقفال فوق 1900 دولار يوم الجمعة".

وتوقع تقرير السبائك الأسبوعي، أن يستمر الذهب في الاتجاه الصاعد؛ نظرًا لأن الأونصة فشلت في الاستمرار بالمنحنى الهابط لأسباب عدة، أهمها قوة الطلب الفعلي على الذهب من المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية، كما أن التصحيح تحت 1900 دولار يقابله دعم من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحسب الوكالات نزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل يوم الإثنين 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، 0.2 بالمئة إلى 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى، حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز، حدا من هبوط الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 893.97 دولار وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2350.84 دولار.