  أسعار الذهب تتراجع مع انتعاش أسواق الأسهم

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم التقارير الإيجابية حول صحة الرئيس دونالد ترامب وعودته السريعة للبيت الأبيض، بعد بقائه أقل من 3 أيام في المستشفى العسكري، لتلقي العلاج عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 1915.70 دولار للأوقية، فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% مسجلا 1910.68 للأوقية.

ويتوقع المستثمرون أن تستمر شهية المخاطرة بدعم آمال تمرير حزمة تحفيزية أمريكية إضافية لدعم الاقتصاد الأكبر عالميا لاسيما بعد إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا والذي يأمل المستثمرون في أن تكون نقطة تحول سياسي تعجل بالتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والكونجرس في هذا الشأن.

وأوردت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين مونشن استشاروا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول محادثات الحزمة التحفيزية الإضافية، لكن لا يزال غير واضح أي دور قد يلعبه الفيدرالي في تلك المحادثات

.في السياق ذاته.. ساهم ضعف الدولار في الحد من خسائر المعدن الأصفر لتظل ضمن نطاق محدود، حيث استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- عند 93.444 نقطة.

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.

وذكر المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تيم مورتو، أن ترامب يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم 15 أكتوبر في ميامي.