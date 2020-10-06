عيار 21 بـ834 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ مساء أمس، وسط تخبط واضطراب في أسواق المال، خاصة بعد عدم قدرة الخبراء على تحديد مسار الذهب خلال الفترة الماضية، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 951 و953 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 832 و834 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 713 و715 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و672 جنيهًا.

الذهب يتراجع بسبب صحة ترامب

خلال تعاملات أمس الاثنين، انخفض الذهب في منتصف اليوم بعد إعلان البيت الأبيض تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستجابته لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1892.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش، وفق "رويترز".

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1897.10 دولار، ومع ذلك، فإن هناك عدم وضوح السياسية في الولايات المتحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية.

ونزل الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.

ارتفاع الذهب في نهاية اليوم

ورغم الانخفاض في منتصف اليوم، إلا أنّ الذهب سرعان ما ارتفع في نهاية معاملات أمس في البورصات العالمية بمقدار 6 جنيهات في العيار، ليسجل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ليصبح 953 جنيهًا، مقابل 947 جنيهًا في المعاملات الصباحية أول أمس.

وعلق الخبير الاقتصادي هاني توفيق، قائلا إنّ الغموض يرتبط باضطراب سعر الذهب في أسواق المال، فمن المعروف أنّه كلما زادت الأمور غموضًا في العالم، كلما زاد الاتجاه للاستثمار وشراء الذهب، ومن ثم يرتفع سعره، نتيجة لكثرة الإقبال والطلب عليه.

وأضاف أنّ حركة صعود أو هبوط أسعار الذهب، اتجاه أسواق عالمية، وليس لها علاقة بإصابة الرئيس الأمريكي بالفيروس، لأنها تتأثر بأي شيء يثير الغموض والقلق لدى الدول.

ومن جانبه، قال وائل النحاس الخبير والمحلل الاقتصادي، إنّه في كل دورة انتخابية أمريكية في شهر أكتوبر يبدأ سعر الذهب في الارتفاع عن معدله الطبيعي، حتى يصل لذروته على مستوى الأسواق العالمية، أي أنّه أمر معتاد عليه طيلة الفترات الانتخابية الماضية، لذلك لا علاقة للارتفاع بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا.

لو هتشتري ذهب توفر في المصنعية ازاي؟

ينصح خبراء الذهب في مصر من لديه فائضا ماديا باستثماره في الذهب باعتباره ملاذ آمن، واليك أهم النصائح لشراء الذهب بمصنعية أقل من المتعارف عليها.

الجنيهات الذهب

تكاد تنعدم قيمة المصنعية عند شرائها، لكن احرص على أن يكون من عيار 21، لأنه العيار المعترف به من مصلحة الدمغ والموازين، والأعيرة الأخرى قد تواجه مشاكل عند بيعها.

السبائك

بلا مصنعية تقريبًا سوي جنيهات بسيطة، يجب أن تكون من عيار 24، يجب ألا يتم شراؤها إلا من صائغ معروف ومشهود بالأمانة، ويفضل ختمها بخاتم الجواهرجي.

الغوايش عيار 21

الغوايش عيار 21 هي الأقل في المصنعية، والتي تتراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا، والسبب أنّ هذا النوع من المشغولات يتم تصنيعه من خلال آلات، ونسبة العمل اليدوي ضعيفة، وبالتالي المصنعية أقل.