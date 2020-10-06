"أنور السادات".. بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور العظيم "فيديو"

"بطل الحرب والسلام وقائد الانتصار العظيم"، عبارات ظلت راسخة في جميع أذهان المصريين لما تمثله من قيمة تاريخية كبرى جسدها الرئيس الراحل أنور السادات، كي يثبت للعالم أن مصر تملك درعًا وسيفًا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "TEN".

ولد محمد أنور السادات في 25 ديسمبر 1918 في قرية ميت أبو كوم محافظة المنوفية، ليواجه فيما بعد حياة شاقة مليئة بالأحداث المثيرة منذ أن كان ضابطًا في الجيش المصري في أربعينيات القرن الماضي، حتى وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية في مرحلة بالغة الأهمية تعرضت مصر فيها لنكسة عام 1967 ثم وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.

منذ أن تولى السادات رئاسة الجمهورية، وجد نفسه مسئولا عن بلد يسعى لاستعادة أرضه ليحقق نصرًا تاريخيًا في السداس من أكتوبر 1973، يعد هو الأهم للبلاد خلال العصر الحديث، ليصبح رجل الحرب والسلام ويشهد العالم أجمع بحنكته.

يبدأ عصر الانفتاح ويعيد الحياة الحزبية من جديد، الأول من نوفمبر 1970 في حياة الرئيس السادات وجه بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي لمواجهة لوجود السوفيتي بالمنطقة العربية، وتأكيدا على حسن نيته بادر السادات بالإفراج عن قيادات الإخوان المعتقلين في السجون تمهيدًا لعودتهم وممارسة جميع أنشطتهم.

وبعد إخراجهم من السجون ليعودوا تدريجيا للحياة الأساسية ظنا منه أن إخراجهم من السرية إلى العلانية سيغير من طبيعتهم الملتوية وإدمانهم العمل السرية والتآمر، إلا أن الجماعة التي تعودت الخيانة تناست كل ذلك وقررت اغتياله في السادس من أكتوبر عام 1981، لتمثل خطرًا على هوية دولة المصرية ووحدتها الوطنية.