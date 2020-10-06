عاجل.. والد عويس الراوي للنيابة: مفيش حد من الضباط ضربني

قال والد عويس الراوي في تحقيقات النيابة العامة: "محدش ضربني بالقلم زي ما الناس قالت على فيس بوك، وفي قنوات الإخوان"، موضحًا خلال التحقيقات معه بعد وفاة نجله عويس الراوي خلال مقاومة الشرطة أثناء تنفيذ قرارًا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه، أن قوات الشرطة حضرت للقبض على عويس، ولم تعتد عليّ كما أشيع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أكدت النيابة العامة، على عدمَ صحَّة ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في تحقيقات "النيابة العامة"، وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن "النيابة العامة" المشار إليه، على عكس ما جرى تداوله كذبًا، من إدعاء وقوع هذا التعدي عليه.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع شائعة اعتداء ضباط الشرطة على والد عويس الراوي أثناء مداهمة أمنية للقبض علي أحد أفراد الأسرة، وروجت قنوات الإخوان الإرهابية التي تبث من تركيا لسموم أكاذيبها في الواقعة التي تباشرت النيابة العامة التحقيق فيها وكشفت عن أولي الحقائق بكذب روايتهم.